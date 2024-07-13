Мобилизация: последние новости на сегодня 13 июля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 13 июля 2024, в материале «Рамблера».

В ГД планируют расширить возможности бойцам СВО для получения медпомощи

В Госдуме подготовили проект закона, согласно которому предлагается исключить из закона об обязательном медицинском страховании положение о приостановлении действия медицинского полиса при поступлении на военную службу, сообщает радио «Спутник».

В настоящее время действие полиса ОМС на срок военной службы приостанавливают, военных обслуживают медицинские организации Минобороны РФ.

Это в некоторых случаях вынуждает бойцов обращаться в платные отделения.

Прошедших реабилитацию участников СВО привлекают к подготовке военных

Прошедших реабилитацию участников специальной военной операции привлекают к подготовке военнослужащих на полигонах, сообщает RT.

Как заявил заместитель главы Минобороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, ветераны боевых действий активно помогают войскам и даже после восстановления вновь по контракту идут в армию и отправляются в зону спецоперации.

Некоторые при этом помогают в обучении новых бойцов.

Путин присвоил 1486-му мотострелковому полку звание "гвардейский"

Глава государства Владимир Путин присвоил 1486-му мотострелковому полку почетное наименование «гвардейский», сообщает РИА Новости.

Звание присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания.