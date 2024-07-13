Мобилизация: последние новости на сегодня 13 июля 2024 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 13 июля 2024, в материале «Рамблера».
В ГД планируют расширить возможности бойцам СВО для получения медпомощи
В Госдуме подготовили проект закона, согласно которому предлагается исключить из закона об обязательном медицинском страховании положение о приостановлении действия медицинского полиса при поступлении на военную службу, сообщает радио «Спутник».
В настоящее время действие полиса ОМС на срок военной службы приостанавливают, военных обслуживают медицинские организации Минобороны РФ.
Это в некоторых случаях вынуждает бойцов обращаться в платные отделения.
Прошедших реабилитацию участников СВО привлекают к подготовке военных
Прошедших реабилитацию участников специальной военной операции привлекают к подготовке военнослужащих на полигонах, сообщает RT.
Как заявил заместитель главы Минобороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, ветераны боевых действий активно помогают войскам и даже после восстановления вновь по контракту идут в армию и отправляются в зону спецоперации.
Некоторые при этом помогают в обучении новых бойцов.
Путин присвоил 1486-му мотострелковому полку звание "гвардейский"
Глава государства Владимир Путин присвоил 1486-му мотострелковому полку почетное наименование «гвардейский», сообщает РИА Новости.
Звание присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».
Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания.