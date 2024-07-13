Кеннеди-младший: эскалация конфликта на Украине грозит миру ядерными ударами

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что эскалация конфликта на Украине грозит миру полномасштабным обменом ядерными ударами. Об этом он написал в соцсети Х.

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При этом, по словам Кеннеди-младшего, вина от части будет на США, поставляющих всё новые вооружения Киеву.

Роберт Кеннеди-младший призвал США начать переговоры с Россией

Кроме того, он назвал поведение конгресса США и администрации президента США Джо Байдена «безумием».

Также Кеннеди-младший заявил, что главной целью НАТО является продолжение боевых действий.

Ранее Кеннеди-младший пообещал закончить конфликт на Украине.