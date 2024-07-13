Чехия раскрыла детали поставок боеприпасов Украине

Украина в июле и августе в рамках чешской инициативы получит по 50 тысяч боеприпасов, а с сентября и до конца текущего года — по 80-100 тысяч боеприпасов ежемесячно, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Чехии Петра Павла.

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По его словам, Чехия идентифицировала в третьих странах полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование.

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При этом Чехия позиционирует себя в качестве посредника, согласовывая подписание меморандумов и координируя логистические аспекты поставок.

В июне глава правительства Чехии Петр Фиала сообщил, что первая партия боеприпасов в рамках чешской инициативы прибыла на Украину, а министр обороны Яна Чернохова указала, что речь идет о поставке с финансовым участием ФРГ 50 тысяч единиц боеприпасов. По ее словам, цель инициативы — поставить в 2024 году Киеву полмиллиона боеприпасов.