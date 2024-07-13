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Артиллеристы Западной группировки уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Расчёты САУ «Мста-С» Западной группировки войск уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе гражданских сооружений на окраине одного из населённых пунктов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Минобороны рассказало об уничтожении склада боеприпасов ВСУ
© РИА Новости / Евгений Биятов

Группировка "Запад" за неделю заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

Отмечается, что позиции и перемещение военнослужащих ВСУ среди гражданских построек были вскрыты расчётом беспилотных летательных аппаратов.

Ранее ВС России ударили по пункту ремонта техники ВСУ в Константиновке.

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