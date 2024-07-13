Шольц высказался о размещении американских ракет в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что планы по размещению на территории ФРГ новых американских ракет не приведут к эскалации напряженности в отношениях с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, пишет ТАСС.

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Немецкий лидер отметил, что ракеты являются сдерживающим фактором.

От канцлера Германии потребовали объясниться по поводу ракет США

«Это повышает безопасность из-за эффекта сдерживания. И что нас всегда беспокоит, так это предотвращение войны», — сказал он.



10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии. Оружие развернут в 2026 году, впоследствии планируется его постоянное размещение на территории ФРГ.

Позже эксперт по вопросам политики безопасности фракции «зеленых» Сара Нанни заявила, что Шольц должен дать объяснения в связи с планами разместить на территории Германии ракеты США большой дальности.

Ранее Шольц ответил на вопрос о готовности поставлять Украине оружие для истребителей.