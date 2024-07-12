В Киеве заявили о скором снятии ограничений на удары вглубь РФ

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На саммите НАТО в Вашингтоне обсуждалась возможность снятия ограничений на удары вглубь России, а не заморозка конфликта на Украине. Об этом заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает «РИА Новости».

Он указал, что «до сих пор существуют ограничения по обстрелам вглубь России». Однако, по словам Ермака, у стран-членов НАТО «разные позиции» по этому вопросу.

«Мои ощущения, что партнеры близки к тому, чтобы согласовать этот вопрос… думаю, что мы получим это решение», — добавил он.



Также Ермак отметил, что на саммите в Вашингтоне не было никаких разговоров о заморозке конфликта на Украине даже за кулисами.

США могут разрешить ВСУ удары вглубь РФ

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США запретили Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России, но может отменить это решение.