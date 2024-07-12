В Севастополе применили сигнал тревоги "Баллистика"

Новый звуковой и видеосигнал, разработанный для оповещения населения о баллистической атаке, применили в Севастополе. От момента получения сигнала до отбоя прошла минута, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"От момента получения сигнала ["Баллистика"] до отбоя прошла минута. Напоминаю главный принцип сигнала "Баллистика": слышите сирену - займите безопасное место", - написал Развожаев в Telegram-канале.



Как отметил глава города, при угрозе баллистической атаки информация поступает от военных напрямую оперативному дежурному, который дает сигнал по городским системам оповещения, также автоматически идет перехват ТВ и радиосигнала. Таким образом, жители города могут видеть и слышать сигнал тревоги "Баллистика" по телевизору и радио.

Новый звуковой и видеосигнал, разработанный для оповещения населения о баллистической атаке, апробировали в Севастополе в начале июля. При сигнале "Баллистика" жителям и гостям города необходимо в течение двух минут занять безопасное место.

Сигнал "Баллистика" разработали в Севастополе после украинской атаки 23 июня, в результате которой погибли четыре человека, в том числе двое детей. Более 150 человек пострадали.

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