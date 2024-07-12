Российский летчик избежал столкновения с дроном США

Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper международной коалиции во главе с США допустил опасное сближение с самолетом Су-35 ВКС России. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

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"В районе населенного пункта Эс-Сухне провинции Хомс произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper коалиции с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", - сказал он.



Игнасюк уточнил, что в районе Эт-Танф за сутки также зафиксировано 12 нарушений воздушного пространства Сирии парой истребителей F-15, парой истребителей Rafale, двумя парами истребителей Typhoon и двумя парами штурмовиков А-10 коалиции.

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Кроме того, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок.