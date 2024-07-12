Перечислены преимущества российских истребителей перед F-16

Российские самолеты, которые способны нести ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М, смогут поражать истребители F-16 на большой дальности. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на редактора портала MilitaryRussia Дмитрия Корнева.

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Он отметил, что Р-37М может поражать цели на дистанции до 300 км, а радиус действия ракеты AIM-120 AMRAAM истребителя F-16 составляет 120 км. Он отметил, что Су-30 и Су-35С превосходят F-16 в ближнем воздушном бою.

12 июля стало известно, что этим летом Киев получит истребители F-16, но в гораздо меньшем количестве, чем надеялись на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg. В публикации говорится, что в результате обсуждений вопроса по отправке самолетов на саммите НАТО Украина сможет получить до 24 истребителей F-16. При этом руководство страны призывало передать не менее 300. По словам одного из источников, Киев получит шесть F-16 этим летом и еще до 20 к концу года.