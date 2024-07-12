В Греции заявили о непричастности к ударам по Севастополю

Греция не несет ответственности за американские беспилотники, которые базируются на ее территории, и не причастна к ударам ракетами ATACMS по Севастополю 23 июня. Об этом заявил замминистра нацобороны Яннис Кефалояннис, передает neostrategy.gr.

Напомним, что 23 июня по Севастополю был нанесен удар ракетами ATACMS. В результате него погибли по меньшей мере четыре человека, в том числе двое детей, еще 151 человек пострадал. Греция и Евросоюз произошедшее не осудили.

Лидер парламентской фракции партии «Ники» Димитриос Нациоис, выступая в парламенте страны, указал, что Москва напрямую обвинила в нападении Вашингтон, назвав его «абсолютно варварским». Он отметил, что позже источник в США сообщил, что данная атака была произведена при поддержке американских БПЛА, базирующихся в Ларисе.

Более 150 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

Кефалояннис, отвечая на это, заявил, что «за пределами территории Греции только США имеют полный оперативный и административный контроль над своими миссиями и не должны информировать о них греческую сторону, что основано на международном праве».

«Поэтому в данном случае у Греции не могло быть ни управления, ни контроля, а значит, и никакой информации», — добавил он.



Таким образом Кефалояннис подтвердил, что беспилотники США взлетают из Ларисы для координации ракетных ударов по Крыму.