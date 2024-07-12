США могут разрешить ВСУ удары вглубь РФ

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США запретили Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России, но может отменить его. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает «РИА Новости».

По ее словам, в настоящее время США «не санкционируют применение ATACMS для глубоких ударов в пределах РФ». При этом Сингх отметила, что Вашингтон ранее изменил правила применения передаваемых Украине средств поражения возле Харькова. Несмотря на это она допустила возможность смягчения ограничений для других районов.

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Напомним, что в конце мая президент США Джо Байден разрешил ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России.