Стало известно о звонке Белоусова шефу Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу провел телефонный разговор с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым. Об этом сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Сегодня утром министр Остин поговорил по телефону с министром обороны России Андреем Белоусовым", - заявила Сингх, утверждая, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.



Во время беседы, по словам представителя Пентагона, Остин "подчеркнул важность сохранения открытыми каналов коммуникации". Она не привела каких-либо дополнительных деталей разговора глав оборонных ведомств.