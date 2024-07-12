В США оценили эффективность «Искандера» против системы ПВО ВСУ

Российские военные смогли эффективно использовать оперативно-тактический комплекс «Искандер» для уничтожения систем противовоздушной обороны (ПВО) противника. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).

Журналисты медиа сослались на ЗРК Patriot и радиолокационной станции «Жираф» Вооруженных сил Украины (ВСУ), опубликованные Минобороны России в начале июля. По словам авторов MWM, видео подтверждает успешные удары баллистических ракетных систем «Искандер-М».

В материале также говорится, что «Искандеры» не являются специализированными средствами подавления средств ПВО. «Однако кадры неоднократно демонстрировали их применение со значительным эффектом для нейтрализации ведущих систем ПВО Украины Patriot и С-300», — оценили возможности российских оперативно-тактических комплексов специалисты.

Также авторы напомнили, что в марте ударами комплексов «Искандер-М» были уничтожены украинские системы Patriot, работавшие вблизи населенного пункта Сергеевка в Донецкой народной республике. Также ВС России уничтожили батареи С-300, которые считаются значительно более мобильными, чем американские ЗРК.

Ракеты "Искандер" ударили по аэродромам Миргорода и Полтавы

В начале июля стало известно, что США в рамках последнего пакета военной помощи поставят Киеву одну из своих старых батарей противовоздушной обороны Patriot. В Пентагоне заявили, что они закупают «более старое вооружение, которое не имеет такой же ценности, как новое».