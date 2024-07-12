Украина получит в 20 раз меньше F-16, чем планировалось

Украина может получить от стран Запада меньше истребителей F-16, чем изначально планировалось. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Как утверждают источники, Украина может получить только одну эскадрилью из 15-24 истребителей, хотя изначально планировалось отправить ВСУ 300 боевых машин. Отмечается, что препятствием для отправки всех запланированных самолетов может стать языковой барьер летчиков, а также сложная логистика по доставке запчастей.

При этом старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Джим Таунсенд заявил, что дополнительным препятствием являются потенциальные удары России по взлетно-посадочным полосам. По его словам, конфликт на Украине на практике показал боевые возможности БПЛА, но Россия за последнее время успела укрепить собственные системы ПВО, что также делает отправку большой партии F-16 Украине сомнительным решением.

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Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ получат F-16 уже этим летом.