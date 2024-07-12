В прифронтовой зоне Херсонской области введут пропускной режим

Пропускной режим начнет действовать в 15-километрой прифронтовой зоне Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Российская газета

«На встрече с главой Каховского муниципального округа Павлом Филипчуком обсудили введение в действие Указа от 08 июля 2024 года об особом режиме пребывания гражданских лиц на территории прифронтовой полосы в 15-километровой зоне», — написал чиновник. Lenta.ru

С 1 августа на территории Каховского округа доступ гражданских лиц в 15-километровую зону будет возможен только по пропускам. До конца августа это правило распространится на все округа. Говорит Москва