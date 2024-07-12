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MWM: ВС России успешно выводят из строя лучшие украинские системы ПВО

Вооруженные силы России успешно выводят из строя ведущие системы ПВО Украины. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

На Западе заявили, что Россия успешно уничтожает лучшие системы ПВО Украины
© РИА Новости

В материале сказано, что комплексы «Искандер» не создавались специально для подавления противовоздушной обороны, но они неоднократно показывали свою эффективность для нейтрализации лучших систем ПВО Украины Patriot и С-300.

12 июля НАТО сообщило, что Североатлантический альянс намерен заняться консультированием разработки и реализации архитектуры противовоздушной обороны и противоракетной обороны (ПРО) Украины для ее полной совместимости со странами — членами организации.

Днем ранее стало известно, что Украине в рамках нового пакета военной помощи будет предоставлен старый зенитный ракетный комплекс Patriot за $100 млн.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщил, что российские войска легко уничтожат польские системы ПВО, если их разместят на границе с Украиной для помощи в сбивании ракет.

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