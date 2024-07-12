В США оценили действия ВС РФ по нейтрализации западного оружия на Украине

© U.S. Army / Sgt. Timothy Hamlin

ВС России проделали «блестящую работу» по нейтрализации западного оружия на Украине. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер, передает «РИА Новости».

Он назвал работу «навороченного оружия», которое производят на Западе, на территории Украины «действительно довольно шокирующей».

«Я должен признать, что я потрясен тем, как плохо это оружие работает. Русские проделали блестящую работу по нейтрализации. Люди в Пентагоне признали, — это не моя риторика – они говорят, что русские искусны в нейтрализации всего этого сложного оружия», — сказал Миршаймер.



На этом фоне политолог считает, что заявления о том, что истребители F-16 смогут помочь ВСУ переломить ситуацию, смехотворны. Миршаймер добавил, что на Украине не найдется места, где ВС РФ не смогут уничтожить их.