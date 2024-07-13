Стало известно, что мешало отправке истребителей F-16 на Украину

Отправка истребителей F-16 Украине была затруднена вопросами, связанными с запасными частями и языковым барьером между украинскими пилотами и иностранными инструкторами, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Уточняется, что Киев ожидает получения еще шести F-16 летом и до 20 истребителей — к концу года.

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Отправка военных самолетов была затруднена задержками, вопросами, связанными с запасными частями и языковым барьером между украинскими пилотами и иностранными инструкторами, — говорится в публикации.



Ранее сообщалось, что планировщики также обеспокоены отсутствием на Украине достаточно подходящих взлетно-посадочных полос. Отмечается, что Киев в итоге получит от 15 до 24 истребителей, по другим — шесть летом и еще 20 к концу года. В любом случае это значительно меньше 300 самолетов, о которых просили украинские власти, подчеркивают авторы.

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До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заверил, что истребители F-16, которые западные страны передадут Киеву, будут базироваться непосредственно на территории Украины. По его словам, США рассчитывают, что данные самолеты будут использоваться для защиты украинских войск на передовой.