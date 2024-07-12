В ФРГ подготовили секретный план по переброске войск НАТО на восток

Бундесвер (ВС ФРГ) разработал секретный план, который определяет порядок действий военных и гражданских властей на случай, если придется перебрасывать войска НАТО на восточный фронт альянса. Об этом сообщила газета Bild.

План получил название Operationsplan Deutschland, или OPLAN DEU (в переводе с немецкого - "План оперативных действий в Германии"). В нем идет речь об обеспечении "прочной, устойчивой и боеспособной оборонной архитектуры".

Германия в нем описывается как "узловой пункт" НАТО в Европе, главной задачей которого будет обеспечить переброску сотни тысяч военных альянса на восток и снабжение войск.

"Это означает, что многие улицы и дороги, а также портовая инфраструктура будут использоваться для военных целей, а не для гражданского транспорта", - пояснил представитель МВД ФРГ.



Кроме того, одной из задач называется строительство лагерей для военнопленных, это изданию подтвердила служащая Бундесвера. Отдельное внимание уделяется вопросу гражданской обороны, мер по защите гражданского населения. В плане упоминаются отдельные важные транспортные маршруты, например автобан A2, который пересекает страну с запада на восток, и который, как пишет издание, может стать целью потенциальных атак.

Журнал Der Spiegel, который в пятницу также сообщил о наличии такого плана, подчеркивает, что автобан A2 будет основным маршрутом переброски войск НАТО. Его охрану будут обеспечивать, помимо военных, полиция и другие службы, на каждых 300-500 км пути должны быть обустроены стоянки для военных колонн, что требует обеспечения подачи электроэнергии, поставок продовольствия, а потому поддержки со стороны гражданских властей.

НАТО выступило с требованием к Германии

Оба издания отмечают, что этот планы подготовлен в то время, когда политики в Германии и представители Бундесвера регулярно заявляют, что считают возможным нападение России на альянс к 2029 году. В частности, об этом неоднократно заявлял министр обороны Борис Писториус.