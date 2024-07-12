ВС РФ уничтожили семь установок HIMARS, готовившихся ударить по Крыму

Российские военные за неделю уничтожили семь установок HIMARS, подготовленных для ударов по Крыму, вместе с иностранными операторами.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«За неделю уничтожены: семь пусковых установок M142 HIMARS производства США, подготовленных для нанесения ударов по территории Крыма, вместе с обслуживавшими их иностранными операторами», — говорится в сообщении.



Также были уничтожены четыре пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса С-300ПС.

Минобороны России отчиталось о групповых ударах в зоне спецоперации

Ранее стало известно, что группировка войск «Центр» за неделю освободила четыре населённых пункта в Донецкой Народной Республике.