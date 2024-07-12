Минобороны России отчиталось о групповых ударах в зоне спецоперации

Российские войска за неделю нанесли 39 групповых ударов по украинским объектам в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России. Lenta.ru

«С 6 по 12 июля Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены авиационные базы противника, предприятия ОПК Украины и объекты энергетики, обеспечивавшие их работу, цеха сборки военной техники, места хранения безэкипажных катеров и ударных БПЛА. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», - сообщили в ведомстве. ТАСС

Там подчеркнули, что российские военные за неделю уничтожили семь установок HIMARS, подготовленных для ударов по Крыму, вместе с иностранными операторами. RT на русском