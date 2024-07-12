Российские военные водрузили флаг в центре населенного пункта Урожайное в Донецкой народной республике. «Известия» в пятницу, 12 июля, опубликовали соответствующие кадры.

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Это сделали бойцы 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. На кадрах видно, как один из них устанавливает флаг на разрушенном здании.

Две военных группировки Вооруженных сил Украины хотели перебросить в качестве резерва в Новгородский район Нью-Йорка в Донецкой народной республике. Состав в пятницу, 12 июля, был ликвидирован с помощью FPV-дронов.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что крупнейшие сражения за время специальной военной операции на Украине пройдут за Краматорск, Славянск и Константиновку в ДНР. В борьбе за Краматорскую агломерацию Вооруженные силы России могут начать «выкуривать» ВСУ из населенных пунктов.

Десантники уничтожили сразу десять машин Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра с помощью беспилотных летательных аппаратов. Десантники-операторы FPV-дронов направили БПЛА-камикадзе на технику и вывели из строя весь автопарк.