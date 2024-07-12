Украина хочет получить сразу 130 истребителей F-16

Украине необходимо получить от Запада около 130 самолетов F-16 для того, чтобы переломить ситуацию на поле боя. Об этом в эфире украинскому 24-му каналу заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Газета.Ru

«Вопрос в количестве. Если у вас будет 6-12 самолетов F-16, они не будут существенно влиять на ход событий на линии фронта. Да, они где-то усилят позиции тактического, оперативно-тактического уровня. Но чтобы повлиять стратегически, надо получить авиационный компонент в размере 128-130 самолетов. Тогда это будет существенно влиять», - сказал он. ТАСС

Подоляк добавил, что отказ Киева от передачи истребителей Gripen связан с проблемой унифицированной логистики: «Если у вас большое количество самолетов разных брендов, это разная инженерная логистика, разное обслуживание, разные запчасти. Это десинхронизация». Lenta.ru