ВСУ прекратили попытки высадить крупные группы на левобережье Днепра в Херсонской области на фоне провала в Крынках, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. RT на русском

«После провала авантюры в Крынках противник заметно утратил активность, крупными группами больше не пытается высадиться», — сказал Сальдо. RT на русском

20 февраля занимавший на тот момент пост министра обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Крынок. Он сообщил, что с лета прошлого года противник потерял в районе населенного пункта 3,4 тыс. человек. Шойгу отметил, что освобождение Крынок фактически поставило точку в украинском контрнаступлении. ТАСС