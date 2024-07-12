Китай прокомментировал совместные военные учения с Россией

Совместные учения военных России и Китая «Морское взаимодействие-2024» показывают их решимость вместе реагировать на угрозы безопасности. Об этом заявил официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган. Lenta.ru

«Продолжающиеся учения, которые по плану продлятся примерно до середины июля, призваны продемонстрировать решимость и возможность обеих сторон совместно реагировать на угрозы безопасности на море и поддерживать мир и стабильность в регионе и мире», — отметил он. ТАСС

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса в своей декларации на саммите в Вашингтоне направили Пекину «самое серьёзное из возможных посланий» и призвали прекратить сотрудничество с Россией. RT на русском