В НАТО усомнились в способности Украины перейти в контрнаступление в 2024 году

Украина не сможет провести масштабное контрнаступление в 2024 году, поскольку доставка военной помощи стран НАТО может занять месяцы. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в альянсе.

Они пояснили, что доставка помощи Украине может затянуться, поскольку страны НАТО до сих пор не смогли начать производство и закупку ряда вооружений для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По оценкам газеты, конфликт на Украине истощил запасы вооружений стран НАТО и продемонстрировал, насколько медленно правительства и оборонные предприятия на Западе наращивают производство оружия.

11 июля в ходе саммита НАТО в Вашингтоне лидеры стран альянса договорились предоставить €40 млрд военной помощи Украине в 2025 году. 10 июля госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделяет достаточно военной помощи Киеву, чтобы удовлетворить потребности ВСУ.