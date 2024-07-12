Российские бойцы закинули противотанковую мину в дом, где укрылись боевики ВСУ

Российские бойцы продолжают использовать мины ТМ-62 для разрушения строений, где засели боевики ВСУ. В Telegram-канале "Лик войны" появилось видео использования такого противотанкового оружия в качестве ручного.

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Двое наших военнослужащих осторожно пробрались через развалины к объекту атаки. Задача выполнялась под вражеским обстрелом - за спинами бойцов на сравнительно близком расстоянии можно увидеть несколько разрывов.

Один из смельчаков остался прикрывать другого, когда тот зашвырнул к боевикам 10-килограммовый боеприпас.

Сильный взрыв произошел спустя несколько мгновений. Этого времени хватило, чтобы отбежать на безопасное расстояние.

В июле в социальных сетях появилось несколько роликов, демонстрирующих подобные действия наших штурмовиков. Российские подразделения вооружены различными средствами поражения, но порой из-за особенностей участка местности, где проводятся атакующие действия, проще использовать "шестьдесят вторые".

В то же время нередко мины доставляются до цели колесными "камикадзе", например наземным беспилотником "Лягушка". С его помощью была уничтожена располагавшаяся в поле у лесополосы пулеметная точка ВСУ.