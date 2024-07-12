Украинец притворился коровой и сбежал от мобилизации

Житель Одессы подошел к вопросу уклонения от воинской обязанности со свойственной этому городу изобретательностью. Он спрятался в фургоне для перевозки крупного рогатого скота и без проблем преодолел все блок-посты на пути к молдавской границе.

© Российская Газета

Дистанцию в 235 километров от Одессы до Измаила мужчина призывного возраста проехал на сене в компании черной коровы с большими рогами, но добрыми глазами. Ехали дружно, записывали веселые видео по дороге.

"На блок-постах грузовик, бывало, останавливали. Но в прицепе с коровой никто вопросов не задавал и повестку не выписывал", - приводит рассказ одессита канал "Военкоры Русской весны".



Теперь сбежавший от ТКЦ мужчина учит других жить из Молдовы.