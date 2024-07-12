Бойцы РФ собрали дрон-камикадзе из гироскутеров и противотанковой мины ТМ-62

Опубликованы кадры полевых испытаний наземного дрона-камикадзе, собранного кустарным способом из пары гироскутеров. В качестве заряда робот несет 10-килограммовую противотанковую мину ТМ-62.

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Полноприводный дрон спокойно преодолевает неровности и высокую траву. Окраска в стиле планеты Татуин или "Безумного Макса" не только добавляет аппарату стиля, но и отлично скрадывает его очертания. Управляется беспилотник по радио.

"Дальность сигнала составляет два-три километра", - сообщил Осведомитель.



Очень дешевый по сравнению с летающими собратьями и гораздо более мощный наземный дрон весьма востребован для уничтожения опорных пунктов врага. Сейчас штурмовики выполняют эту работу вручную, забрасывая внутрь зданий самодельные гранаты на базе тех же ТМ-62. Но это рискованно и тяжело.

"Гиродрон" справится с доставкой мин ничуть не хуже. Аппарат уже стоит на вооружении российских военных в зоне СВО.