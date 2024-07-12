Вооруженный военный сбежал из пункта дислокации под Белгородом

В одном из пунктов военной дислокации Белгородской области произошла стрельба. В настоящее время разыскивается военный, который вооружен пулеметом Калашникова.

«Объявлен план „Перехват“: разыскивают военнослужащего с пулеметом Калашникова и 70 патронами», — написал telegram-канал Baza.



Там добавили, что в пункте военной дислокации в Белгородской области произошла стрельба. По данным канала, в результате происшествия есть погибшие и раненые.

Дезертир с оружием сбежал из зоны СВО

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и МВД по Белгородской области для уточнения информации. Ответы ожидаются.