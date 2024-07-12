В Татарстане предложили приводить близких в военкоматы за деньги

Жителям Татарстана предложили вознаграждение в 100 тысяч рублей за приглашение знакомых на контрактную службу. Об этом сообщается на сайте «Герои Татарстана».

Претендовать на выплату могут друзья, родственники, знакомые, сотрудники военкоматов, администраций, территориальных ведомств и структур. Вместе с тем приглашать на службу по контракту не могут осужденные, подследственные и добровольцы, которые принимают участие в спецоперации.

Обещанная сумма в 100 тысяч рублей включает в себя НДФЛ. Из нее вычтут 13% при ежегодном доходе до 5 млн рублей и 15% при ежегодном доходе свыше 5 млн рублей. Сама выплата полагается за каждого убывшего в часть приглашенного кандидата.

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Сама выплата появилась несколько месяцев назад. Как отмечает «Бизнес Online», ранее ее размер составлял 50 тысяч рублей. Депутат Госсовета республики Эдуард Шарафиев приветствовал нововведения и заявил, что о подобной практике в других регионах не слышал. Однако он счел, что рост стимулирующих выплат для тех, кто заключает контракт, ведет к дискредитации и обесцениванию «самой идеи контрактной службы, добровольческого движения».