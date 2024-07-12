$87.99+0.1395.68+0.36
Почта

Россиянам предложили приводить близких в военкоматы за деньги

Жителям Татарстана предложили приводить друзей и близких в военкоматы за денежную выплату. Об этом сообщается на сайте «Герои Татарстана», где ведется набор военнослужащих по контракту.

В Татарстане предложили приводить близких в военкоматы за деньги
© РИА Новости

Размер выплаты для тех, кто привел будущего контрактника, составляет 100 тысяч рублей. Как указывается на портале, приводить в военкоматы россиян смогут не только их родственники — выплата будет положена также самим сотрудникам военкоматов, районных администраций, а также «любым физическим лицам, которые привлекли кандидата». Получить деньги не смогут те, кто ушел в добровольческие отряды, а также подследственные и бывшие заключенные.

В Татарстане повысили выплату подписавшим контракт с МО до 1,5 миллиона рублей

Отмечается, что из суммы будет вычтен НДФЛ, причем для физлиц с доходом выше пяти миллионов в год он будет выше и составит 15 процентов.

Ранее в Госдуме рассказали о подготовке новых льгот для военных — нижняя палата парламента разрабатывает льготы для тех, кто воевал в Донбассе против Вооруженных сил Украины еще с 2014 года.

Военные новости
Госдума