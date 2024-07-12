Российские "Орланы" оказались устойчивы к воздействию средств РЭБ ВСУ

Противнику не удается подавить средствами РЭБ применяющиеся в ходе специальной военной операции российские разведывательные беспилотные летательные аппараты "Орлан".

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"Про "Орланы" могу сказать только то, что они используются для обширного наблюдения из-за высоты полета в 1 км над землей и дальности полета до 10 км. Система РЭБ на них не действует, а стрелять в него бесполезно", - заявил военнослужащий с позывным "Расписной". Об этом сообщает ТАСС.



Напомним, что выпуск беспилотников "Орлан-10" и "Орлан-30" увеличился в несколько раз по сравнению с 2021 годом.

В ходе СВО разведывательные беспилотники "Орлан" работают в связке и артиллерийскими и ракетными системами, барражирующими боеприпасами и ударными дронами.

Высококачественная оптика позволяет засекать цели на дальности до 10 км и обеспечивать целеуказание для их последующего поражения. При помощи аппаратуры радиоэлектронной разведки БПЛА также может обнаруживать местоположение работающих в зоне его ответственности радиостанций, радаров, сотовых и спутниковых телефонов.