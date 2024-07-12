Две военных группировки Вооруженных сил Украины хотели перебросить в качестве резерва в Новгородский район Нью-Йорка в Донецкой народной республике. Состав был ликвидирован с помощью FPV-дронов. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщил источник в силовых структурах ТАСС.

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— Под Нью-Йорк (ВСУ — прим. «ВМ») пытались перебросить резервы. Совершили некоторую оплошность, в итоге потеряли две группы, — рассказал источник.



По его словам, ситуация в поселке тяжелая. Группировка находится под огневым воздействием сразу с нескольких направлений, говорится в публикации.

В четверг, 11 июля, стало известно, что на Волчанском и Липцевском направлениях спецоперации в Харьковской области были зафиксированы свидетельства применения ВСУ химического оружия. Химатака была при сбросе с дронов отравляющих веществ, которые вызывали определенные отравления.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что крупнейшие сражения за время специальной военной операции на Украине пройдут за Краматорск, Славянск и Константиновку в ДНР. В борьбе за Краматорскую агломерацию Вооруженные силы России могут начать «выкуривать» ВСУ из населенных пунктов.