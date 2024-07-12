Су-34 сбросили ФАБ-500 на замаскированную технику ВСУ

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 сбросили ФАБ-500 на замаскированную технику и живую силу ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По сообщению оборонного ведомства, удар был нанесен в зоне ответственности группировки войск "Запад".

Российские военные применили неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Такие бомбы позволяют наносить точные удары с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения, отметили в МО.

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Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

Также в сообщении военного ведомства приводятся слова летчика Су-34 Ярослава. Он сообщил, что в полете пилоты взаимодействуют друг с другом, подсказывают друг другу для выполнения поставленной задачи.