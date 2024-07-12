"Солнцепек" получил защитный "купол" благодаря улучшенной системе РЭБ

Систему радиоэлектронной борьбы для подавления дронов усовершенствовали у тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек". Теперь у этих машин появился "купол".

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Об этом рассказал наводчик-оператор боевой машины с позывным Боб, пишет ТАСС. Он добавил, что из-за данного улучшения закрывается весь диапазон частот. Это касается и FPV-дронов, которые летят на одной частоте, и других беспилотников.

"Весь диапазон мы закрываем", - сказал наводчик-оператор боевой машины.



В Министерстве обороны сообщили, что подразделения группы "Восток" в составе экипажей ТОС-1А оказывают поддержку мотострелковым, танковым и штурмовым подразделениям в зоне спецоперации.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" разработана в 2001 году и считается одним из мощнейших неядерных типов вооружения. Ее задача - поддержка пехоты и бронетанковых соединений. Один полный залп "Солнцепека" накрывает газовым облаком 40 тысяч квадратных метров.