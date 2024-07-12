Слова американского президента Джо Байдена о вооружении, позволяющем наносить удары по Москве, подпитывают торговлю оружием и вызывают вопросы о том, как бы США отреагировали на оружие, способное поражать объекты в Вашингтоне. Об этом заявил независимый кандидат на президентских выборах Роберт Кеннеди - младший, комментируя пресс-конференцию Байдена по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.

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Кеннеди-младший выступил против расширения НАТО за счет Украины

"Речь президента Байдена заверяет торговцев оружием, что они еще долго будут в бизнесе - опасные разговоры об оружии, которое может достичь Москвы. Как бы мы отреагировали, если бы Россия вооружила Кубу ракетами, которые доставали бы до Вашингтона?" - написал он в X (ранее Twitter).



Президент РФ Владимир Путин отметил 28 мая, что выбор цели и полетное задание для современных ударных систем вносятся дистанционно или автоматически, "без всякого присутствия украинских военнослужащих". Это делают те, кто производят и поставляют на Украину эти ударные системы, подчеркнул он. Путин предупредил, что страны НАТО должны "отдавать себе отчет, с чем они играют". Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал 31 мая, что все поставленные на Украину средства поражения большой дальности уже "напрямую управляются военнослужащими стран НАТО" и такие действия могут стать поводом для ударов возмездия.