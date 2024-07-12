В Японии изменили позицию по отношении к украинскому конфликту

Токио больше не считает, что «Россия потеряла военную мощь» на Украине, следует из проведенного Японии — Белой книги обороны — за текущий и прошлый год.

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В 2023 году последний абзац в разделе «о нападении РФ и обороне Украины» утверждал, что очевидно, что Россия «потеряла свою военную силу».

Япония и Украина планируют сотрудничать в сфере разведки

В 2024 году позиция по отношении к украинскому конфликту изменилась, тональность снизилась.

«Нужно заставить Россию заплатить высокую цену», — говорится в документе.



Ранее премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что отношения Японии с Россией сложные из-за конфликта на Украине, однако Токио продолжит усилия по разрешению территориального спора и подписанию мирного договора. Вопрос о статусе Курильских островов осложнился из-за конфликта на Украине.