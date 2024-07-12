Российские БПЛА за час уничтожили более десяти автомобилей ВСУ

Расчеты беспилотных летательных аппаратов за час уничтожили более десяти автомобилей ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщило Минобороны.

Как отметили в Минобороны, оператор разведывательного беспилотника ZALA обнаружил скопление военной техники противника в одном из населенных пунктов на правом берегу Днепра. Выяснилось, что эти автомобили ночью используются украинскими националистами в военных целях, а днем противник прячет их под укрытиями, передает РИА «Новости».

Российские средства ПВО уничтожили два дрона ВСУ

Информация была передана подразделению ударных беспилотных летательных аппаратов. Операторы FPV-дронов отработали по целям в течение часа. Средства объективного контроля подтвердили полное и успешное уничтожение автомобилей врага, отмечается в сообщении.

Напомним, по словам главы администрации Харьковской области Виталия Ганчева, ВСУ с дронов сбрасывают химоружие в Харьковской области.