Российские БПЛА за час уничтожили более десяти военных машин ВСУ
Российские операторы беспилотников всего за час уничтожили более десяти автомобилей ВСУ на правом берегу реки Днепр. Об успехах группировки войск "Днепр" рассказали в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что разведчики с помощью дрона "Зала" обнаружили большое скопление военных машин в одном из населенных пунктов. С их помощью противник ночью производил ротацию личного состава и подвозил на позиции оружие. Днем же автомобили находились в укрытии.
После подтверждения информации координаты техники были переданы подразделению БПЛА, после чего к работе приступили операторы FPV-дронов. На позиции врага сбрасывалась взрывчатка, которая планомерно выводила из строя "автопарк" ВСУ.
В результате слаженной работы за час удалось уничтожить более десятка автомобилей. Логистическая цепочка ВСУ надолго нарушена, отчитались в МО РФ.
Ранее сообщалось о ликвидации в районе населенного пункта Красное (ДНР) бойца ВСУ сброшенным с дрона снарядом. Опубликовано и видео произошедшего. На кадрах - лежащий в зарослях украинский солдат, на которого сверху сбросили снаряд.
"Неприятель ликвидирован", - прокомментировал видео глава Чечни Рамзан Кадыров.