"Акации" Западной группировки ВС РФ сорвали ротацию ВСУ

Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки ВС РФ сорвали проведение ротации подразделений ВСУ и уничтожили пять единиц украинской военной техники, подвозившей боеприпасы на позиции. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

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Стало известно о срыве ротации ВСУ севернее Работино

"На одном из стратегически важных направлений военнослужащие разведывательного подразделения группировки с помощью беспилотного летательного аппарата заметили подход ВСУ к своим позициям, чтобы провести ротацию, и передали координаты цели на командный пункт. Также были переданы координаты приближающейся колонны техники для осуществления подвоза боеприпасов. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" после получения целей выехали на огневые позиции для выполнения огневой задачи", - говорится в сообщении.



Отмечается, что оператор БПЛА корректировал направление удара, а воины-артиллеристы группировки по уточненным координатам операторов огнем из самоходных артиллерийских установок "Акация" с закрытых огневых позиций выполнили боевую задачу. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных целей.