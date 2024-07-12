Премьер Британии призвал НАТО увеличить военные расходы из-за "угрозы от РФ"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с утверждением, что Россия представляет угрозу для целого поколения, призвав страны - члены НАТО увеличить в этой связи расходы на оборону.

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"Мы живем в новой и опасной эпохе. Ее определяют волатильность и отсутствие безопасности. Перед нами стоит поколенческая угроза со стороны России <..>, которой помогают такие страны, как Северная Корея и Иран. Конфликты раздирают Ближний Восток и Северную Африку. Вызов со стороны Китая, терроризма, а международные структуры, которые должны в первую очередь отвечать на это, подорваны", - цитирует выступление главы британского правительства на саммите НАТО в Вашингтоне газета Daily Telegraph.



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"Наша коллективная реакция в настоящий момент определит, каким будет мир в предстоящие десятилетия", - добавил Стармер, призвав страны, входящие в НАТО, увеличить расходы на оборону.

"Сегодня альянс силен, как никогда. 23 его члена сейчас тратят 2% своего ВВП на оборону. Но с учетом серьезных угроз нашей безопасности мы должны сделать больше", - сказал премьер королевства.



Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что НАТО "преследует одну из главных своих целей - подавление России, нанесение России стратегического поражения". Он заметил, что это заставляет Москву очень глубоко анализировать принятые на саммите в Вашингтоне решения, которые представляют "очень серьезную угрозу для национальной безопасности" РФ и потребуют "продуманных, скоординированных, эффективных ответных мер для контрсдерживания НАТО".