В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

Сигнал воздушной тревоги был объявлен в четырех украинских областях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной министерством цифровой трансформации страны для оповещения населения о возможной опасности.

© Газета.Ru

В сообщении говорится, что сирены звучат в Днепропетровской, Одесской, Кировоградской и Николаевской областях.

Сирены воздушной тревоги ревут по всей Украине

Также в красной зоне около девяти часов находится Харьковская область.

До этого в украинском городе Днепре произошел взрыв на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области.

Накануне сообщалось, что сирены воздушной тревоги сработали в Киевской области и еще четырех украинских регионах.

11 июля на всей территории Украины работала воздушная тревога. В тот же день украинские СМИ рассказали о взрывах в городе Одессе.

Ранее глава минобороны Великобритании попал под ракетный обстрел.