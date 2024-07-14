В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

Сигнал воздушной тревоги был объявлен в четырех украинских областях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной министерством цифровой трансформации страны для оповещения населения о возможной опасности.
В сообщении говорится, что сирены звучат в Днепропетровской, Одесской, Кировоградской и Николаевской областях.
Сирены воздушной тревоги ревут по всей Украине
Также в красной зоне около девяти часов находится Харьковская область.
До этого в украинском городе Днепре произошел взрыв на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области.
Накануне сообщалось, что сирены воздушной тревоги сработали в Киевской области и еще четырех украинских регионах.
11 июля на всей территории Украины работала воздушная тревога. В тот же день украинские СМИ рассказали о взрывах в городе Одессе.
Ранее глава минобороны Великобритании попал под ракетный обстрел.