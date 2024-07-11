Раскрыт размер военной поддержки Киева со стороны США при Байдене
Общий объем поддержки Украины со стороны США за время президентства Джо Байдена превысил 54,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Пентагон.
Там отметили, что речь идет о выделении средств в «сфере безопасности».
«США выделили Украине более 54,4 миллиарда долларов с начала администрации Байдена», — указали в Пентагоне.
Ранее американский президент объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму в размере 225 миллионов долларов. В частности, в него войдут ЗРК Patriot и снаряды для систем ПВО NASAMS.