ФАБ-3000 уничтожила пункт управления БПЛА вместе с 27 бойцами ВСУ

В Телеграм-канале "Изнанка" опубликовали кадры удара планирующей ФАБ-3000 по пункту управления дронами ВСУ.

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Цель была обнаружена в Слобожанское Харьковской области. Трехтонная бомба разнесла ее, оставив под завалами не менее 27 бойцов ВСУ вместе с техникой.

Названа возможная дальнейшая судьба неразорвавшейся ракеты HIMARS

Напомним, с конца июня ВКС России стали активно применять ФАБ-3000 с УМПК. Сверхмощные бомбы уничтожают пункты дислокации и штабы ВСУ, наводя ужас на противника. В основном их используют на харьковском направлении.