Боррель: армия будущего должна заняться "перепрограммированием людей"
Армия будущего должна будет действовать не на поле боя, а в информационном и кибернетическом пространстве, она должна заняться "перепрограммированием людей", сказал уходящий глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, выступая на Публичном форуме НАТО.
"Нам нужна другая армия. Нам нужны люди, следящие за сетью, и люди, объясняющие, что происходит, перепрограммирующие слушателей, дающие им правильную информацию, чтобы не допустить вмешательства в избирательные процессы", - сказал он.
Боррель призвал сосредоточиться на когнитивной войне, которая ведется не на физическом поле боя, а в умах людей.
"Не нужно бросать бомбы и посылать танки, нужно посылать новости, оккупируя киберпространство. И на этом поле ЕС делает очень много", - сказал он.
Боррель привел пример поражения Евросоюза в когнитивной войне в Африке:
"Если вы поедете в страны Африки, вы увидите, что в Африке люди поддерживают Путина. Они говорят, Путин спас Донбасс, теперь он придет в Африку и спасет ее тоже". "Какие интеллектуальные процессы стоят за таким отношением?" - спросил Боррель с явным удивлением, демонстрируя своим видом и интонацией, что для него такая постановка вопроса глубоко непонятна.