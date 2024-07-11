Боррель: армия будущего должна заняться "перепрограммированием людей"

Армия будущего должна будет действовать не на поле боя, а в информационном и кибернетическом пространстве, она должна заняться "перепрограммированием людей", сказал уходящий глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, выступая на Публичном форуме НАТО.

"Нам нужна другая армия. Нам нужны люди, следящие за сетью, и люди, объясняющие, что происходит, перепрограммирующие слушателей, дающие им правильную информацию, чтобы не допустить вмешательства в избирательные процессы", - сказал он.



Боррель призвал сосредоточиться на когнитивной войне, которая ведется не на физическом поле боя, а в умах людей.

"Не нужно бросать бомбы и посылать танки, нужно посылать новости, оккупируя киберпространство. И на этом поле ЕС делает очень много", - сказал он.



Боррель привел пример поражения Евросоюза в когнитивной войне в Африке: