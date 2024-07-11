МО РФ: ударами ВКС РФ в Идлибе ликвидировано и ранено до 35 боевиков

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли 10 июля высокоточные удары по объектам незаконных вооруженных формирований в сирийской провинции Идлиб, поражены лагерь подготовки боевиков Ашхани-Тахтани и два склада беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

"В целях пресечения продолжающихся нарушений режима прекращения боевых действий ВКС России 10 июля нанесены высокоточные удары по объектам незаконных вооруженных формирований в провинции Идлиб", - сказал Игнасюк.



По его данным, "ударами ВКС России поражены лагерь подготовки боевиков Ашхани-Тахтани, мастерская по производству БПЛА и два склада БПЛА, а также опорные пункты незаконных вооруженных формирований.