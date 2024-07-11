Белый дом раскрыл детали нового пакета военной помощи Украине

Соединенные Штаты в ближайшее время направят ВСУ пакет военной помощи на $225 млн. Он включает в себя батарею для ЗРК Patriot, снаряды для систем ПВО NASAMS, рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет ТАСС.

В 2022-2024 годах Вашингтон выделил Киеву военную помощь на сумму более $53,7 млрд. Общая же сумма помощи Украине за время президентства Джо Байдена достигла $54,4 млрд.

«Этот пакет на сумму $225 млн включает ракетную батарею Patriot, снаряды для NASAMS, ракеты для переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, снаряды калибра 155 мм и 105 мм», — отметил Блинкен.



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По его словам, в пакет также войдут боеприпасы для TOW, Javelin, AT-4, стрелкового оружия, подрывные снаряды.

Напомним, что Минобороны РФ неоднократно сообщало о поражении различных современных американских боевых машин. Так, 15 марта была уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS, 27 июня — три пусковые установки HIMARS.

Кроме того, 7 июля ударом оперативно-тактического комплекса «Искандер» были уничтожены две пусковые установки ЗРК «Patriot» и радиолокационная станция «Giraffe» ВСУ.