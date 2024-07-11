ВСУ ударили по детской площадке под Белгородом

Гладков: после атаки ВСУ по Шебекино ранены пятеро детей
После удара ВСУ по Шебекино (Белгородская область) были ранены пятеро детей. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«ВСУ нанесли очередной террористический удар. Ранены пятеро детей», — передает Гладков в своем telegram-канале.
По словам очевидцев, в момент атаки ребята находились на игровой площадке. Двое из пострадавших в тяжелом состоянии были незамедлительно доставлены в детскую областную клиническую больницу. Остальным троим, получившим травмы, медицинская помощь была оказана на месте, после чего их отправили в больницу для дальнейшего лечения.
Гладков подчеркнул, что в дворе, где произошел инцидент, не было военных объектов. Среди пострадавших — исключительно дети, самому младшему из которых всего 8 лет.