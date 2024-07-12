США передаст Украине «уцененную» ЗРК Patriot

Украине в рамках нового пакета военной помощи будет предоставлена старый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot за $100 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя американского военного ведомства.

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«Мы задействуем более старое вооружение, которое не имеет такой же ценности, как новое закупаемое», — заявил представитель Пентагона.



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Стоимость батареи ЗРК, которая будет передана Киеву в ближайшее время, составляет до $100 млн, что в десять раз ниже, чем новый комплекс такого типа, который оценивается в $1 млрд.

До этого израильская сторона не подтвердила и не опровергла слухи о возможной передаче нескольких зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Украине.

27 июня газета The Financial Times писала, что США и Израиль обсуждают с Украиной возможную передачу ВСУ до восьми израильских комплексов ПВО Patriot. Предполагается, что сначала вооружение будет передано Израилем Соединенным Штатам, после чего те направят их Киеву.

Ранее Зеленский пожаловался на постоянную нехватку систем Patriot.